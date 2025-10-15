Наука и техника
19:20, 15 октября 2025Наука и техника

В США представили антидроновую турель для легких бронемашин

В США представили боевой модуль LW RIwP для борьбы с дронами и вертолетами
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Moog

Американская компания Moog представила облегченный боевой модуль LW RIwP, который может поражать дроны и вертолеты, на выставке Ассоциации армии США AUSA 2025. Об этом пишет Army Recognition.

Облегченная версия модульной турели RIwP разработана для легких бронемашин. В арсенал LW RIwP входит автоматическая пушка калибра 30 миллиметров и спаренное вооружение (пулеметы различных калибров или автоматический гранатомет). Стабилизация вооружения позволяет вести прицельный огонь на ходу.

Кроме того, модуль может нести различные управляемые ракеты, включая Javelin и Stinger, а также барражирующие боеприпасы. Это позволит бороться с наземными и воздушными целями. Отмечается, что конфигурацию вооружения можно изменить за считаные минуты.

Издание допустило, что боевой модуль может удовлетворить потребности армии в средствах противодействия дронам и вертолетам.

Ранее в октябре газета «Красная звезда» писала, что Вооруженные силы России получили свыше 18 тысяч беспилотников линейки «Гортензия». Аппараты поставляются военным с 2022 года.

