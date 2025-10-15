В США представили антидроновую версию нового БТР AMPV

В США представили боевую машину AMPV с антидроновым вооружением

Компания BAE Systems представила новую версию бронетранспортера (БТР) Armored Multi-Purpose Vehicle (AMPV) в ходе выставки Ассоциации армии США AUSA 2025. Машина получила антидроновое вооружение, пишет Army Recognition.

Прототип AMPV с необитаемой башней позиционируют как боевую машину пехоты (БМП). AMPV оснастили боевым модулем с автоматической пушкой калибра 30 миллиметров, которая поддерживает программируемые снаряды, и ракетным комплексом.

«Программируемые боеприпасы с воздушным подрывом, по мнению специалистов, полезны для борьбы с небольшими беспилотными летательными аппаратами на малой высоте, а также предоставляют возможности для борьбы с небронированными наземными целями», — говорится в сообщении.

Еще одной особенностью машины стали гусеницы из композитной резины. Такое решение позволило снизить уровень шума и вибраций при движении по твердым покрытиям. Отмечается, что новая версия машины предназначена для сопровождения колонн и поддержки пехоты. Всего в семейство AMPV входит техника в пяти исполнениях, включая подвижный командный пункт, транспортер и медицинскую машину. Новую платформу создали в качестве замены M113.

Ранее в октябре стало известно, что BAE Systems и Forterra создадут автономную версию БТР AMPV к 2026 году.