В США раскрыли проблемы с возможной поставкой Tomahawk Украине

NYT: Поставка Tomahawk Украине будет сопряжена с огромными трудностями
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Возможная поставка Вооруженным силам Украины (ВСУ) крылатых ракет Tomahawk будет сопряжена с огромными трудностями из-за отсутствия у Украины морских или наземных пусковых установок, необходимых для запуска этих ракет. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

Как отмечает издание, министерство обороны уже разработало планы продажи или передачи Tomahawk в случае, если президент США Дональд Трамп отдаст соответствующий приказ.

«Однако для запуска Tomahawk Украине понадобится армейская пусковая установка Typhon, что, по словам военных, приблизит США к прямой конфронтации с Россией. Пока неясно, сколько Tomahawk США смогут поставить, как Украина будет их безопасно хранить и к каким последствиям это приведет», — говорится в материале.

Ранее стало известно, что 15 октября США сделают крупное объявление по военной помощи ВСУ. Кроме того, Трамп подтвердил, что у него запланирована встреча с украинским лидером Владимиром Зеленским в эту пятницу.

