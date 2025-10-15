В Тверской области волонтеры нашли потерявшуюся в лесу пенсионерку благодаря песне

Под Тверью женщину, которая провела в лесу четыре дня, нашли благодаря песням

83-летняя жительница деревни Хларево в Тверской области четыре дня провела в лесу после того, как отправилась за клюквой. Об этом сообщает «Добро Медиа».

Спасательная операция успешно завершилась, когда добровольцы услышали громкое пение, доносившееся из чащи. «Все были очень заряжены на успех, хотели найти бабушку Римму живой, многие промокли насквозь, пока ходили по болотам, но сдаваться не собирались», — рассказала инфорг поисковой операции Маргарита. Обнаружить потерявшуюся пенсионерку волонтерам удалось в 15 километрах от родной деревни, где женщина собирала клюкву для подруги. «Какую именно песню она пела, мы не разобрали, но главное — громко», — отметили в поисковом отряде «Сова».

Римма Ивановна, несмотря на преклонный возраст и проблемы со слухом, провела в осеннем лесу четверо суток, смогла даже поспать на земле. После спасения ослабленную женщину сразу доставили к родственникам и врачам, сейчас она проходит лечение в больнице.

«Бабушка Римма просила передать, что очень благодарна за свое спасение, чувствует себя с каждым днем лучше, пообещала, что в лес больше не пойдет», — написала в комментариях под постом о спасении родственница пенсионерки Светлана Сергеева. Волонтеры оставили женщине свои контакты, пообещав помочь с ягодами в будущем.

Ранее потерявшегося в лесу 64-летнего пенсионера спасли после двух суток поисков. Волонтеры обнаружили его стоящим по грудь в воде, когда он почти потерял способность передвигаться самостоятельно.