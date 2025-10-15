Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
17:36, 15 октября 2025Бывший СССР

Великобритания направит в Молдавию контингент военных специалистов

Radio Moldova: Лондон направит в Молдавию контингент военных экспертов по БПЛА
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Ints Kalnins / Reuters

Великобритания направит в Молдавию контингент военных экспертов по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). О решении Лондона пишет Radio Moldova.

«Это решение (...) отражает приверженность Лондона обеспечению безопасности восточного фланга и оказанию помощи уязвимым странам по соседству с Украиной в борьбе с современными воздушными угрозами», — пишет издание.

Заключение о направлении контингента в постсоветскую страну объявят официально на встрече министров обороны НАТО. Само решение предполагает обучение военных Вооруженных сил Молдавии тактике «защиты от беспилотников».

В Министерстве обороны Молдавии отрицают подобные планы.

Ранее издание Ziarul de Gardă писало, что американец молдавского происхождения, бизнесмен Александр Мунтяну, живущий на Украине, станет премьером Молдавии. Позже эту информацию подтвердили в окружении президента страны Майи Санду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали главную цель в России для ударов ракетами Tomahawk. Что это за объект и почему в Вашингтоне опасаются ответа Москвы?

    Раскрыты заработки на гастрольном туре Павла Воли

    В Приамурье полицейские спасли косулю

    Королева приехала в постсоветскую страну

    Женщина отправилась на отдых в небольшое поселение в Европе и наткнулась на тело мальчика

    Избитая топором модель высказалась об угрозах экс-министра Подмосковья

    Влияние возможного отключения Visa и Mastercard на пенсионеров оценили

    Россиянам назвали способ заработать десятки тысяч рублей в соцсетях

    Лавров прокомментировал желание Трампа поговорить с Путиным

    В России допустили удары по суверенной территории США в случае атак Tomahawk

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости