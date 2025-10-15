Великобритания направит в Молдавию контингент военных специалистов

Radio Moldova: Лондон направит в Молдавию контингент военных экспертов по БПЛА

Великобритания направит в Молдавию контингент военных экспертов по беспилотным летательным аппаратам (БПЛА). О решении Лондона пишет Radio Moldova.

«Это решение (...) отражает приверженность Лондона обеспечению безопасности восточного фланга и оказанию помощи уязвимым странам по соседству с Украиной в борьбе с современными воздушными угрозами», — пишет издание.

Заключение о направлении контингента в постсоветскую страну объявят официально на встрече министров обороны НАТО. Само решение предполагает обучение военных Вооруженных сил Молдавии тактике «защиты от беспилотников».

В Министерстве обороны Молдавии отрицают подобные планы.

