Певица Вера Брежнева в мини-платье прогулялась под дождем

Бывшая участница поп-группы «ВИА Гра», украинская певица Вера Брежнева снялась в откровенном наряде. Публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), насчитывающей 13,4 миллиона подписчиков.

43-летнюю знаменитость запечатлели на улице во время поездки в Париж. Она прогулялась под дождем в черном облегающем мини-платье без рукавов, которое обнажало плечи и часть груди.

В то же время артистка надела сапоги до колена на низком каблуке, распустила волосы и подняла над собой кожаную куртку. «Одни люди гуляют под дождем, другие просто мокнут», — указала она в подписи к видео.

В сентябре Вера Брежнева похвасталась фигурой в оранжевом бикини.