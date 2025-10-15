Мир
10:16, 15 октября 2025

Во Франции назвали полным безумием расследование ЕС против Венгрии

Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Sarah Meyssonnier / Reuters

Французский политик и лидер партии «Патриоты» Флориан Филиппо назвал полным безумием расследование Европейского союза (ЕС) против Венгрии. Об этом он написал в социальной сети X.

«Антироссийская паранойя в Брюсселе становится настолько неконтролируемой, что ЕС сегодня начинает "официальное расследование" против Венгрии, государства-члена, обвиняемого в отправке "представителей в Брюссель, которые на самом деле являются агентами, информирующими Россию"», — написал он.

По словам политика, Евросоюз — это безумная машина, которая душит всех предполагаемых противников, включая свои государства-члены, чтобы оправдать войну против России. Он также призвал Францию выйти из объединения, прежде чем оно уничтожит страну.

Ранее Филиппо заявил, что президент Франции Эммануэль Макрон хочет втянуть страну в войну. Он также выразил мнение, что Макрон — абсолютно непопулярный и потерявший легитимность президент.

