Володин вспомнил о награждении Горбачева Нобелевской премией мира

Володин: Нужно было отстранить Горбачева в день получения им Нобелевской премии

КПСС должна была снять с поста генсека Михаила Горбачева в тот день, когда он получил Нобелевскую премию мира. Об этом заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин, его слова приводит ТАСС.

«Именно в этот день в 1990 году, 35 лет назад, Михаил Сергеевич Горбачев получил Нобелевскую премию. Вот его надо было в этот день исключить из партии, надо было в этот день снять с генерального секретаря, тогда, возможно, страна бы осталась», — сказал он.

Володин пояснил, что Нобелевскую премию мира дают тем, кто разрушает государства. Он напомнил, что последний раз ее присудили оппозиционному бывшему депутату венесуэльского парламента Марии Корине Мачадо, которая вела страну к гражданской войне.

Ранее стало известно о вручении Нобелевской премии мира Марии Корине Мачадо. Политику присудили награду за борьбу за справедливый и мирный переход от диктатуры к демократии.