Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
09:41, 15 октября 2025Бывший СССР

ВС России развили наступление в Запорожской области

ВС России развили наступление в Степногорске и Приморском Запорожской области
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

Российские военные развили наступление в Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

«На левом фланге запорожского направления российские войска продолжают наступление. Наши десантники после взятия Плавней контролируют около 2/3 Приморского, расположенного вдоль берега Каховского водохранилища», — говорится в публикации.

Вместе с тем Вооруженные силы (ВС) России продолжили наступать в Степногорске. В данном населенном пункте российским подразделениям удалось взять под контроль южную и юго-восточную части города и ряд многоэтажек.

Ранее стали известны подробности о продвижении ВС России в ДНР. Армия РФ улучшила тактическое положение в районе Торского.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские солдаты сдаются в плен под Купянском новым способом. Как это происходит?

    Закупка Китаем военной техники у России вызвала реакцию в США

    Жилой дом попал под удар ВСУ в российском регионе

    Вулкан в российском регионе выбросил огромный столб пепла

    Задержана помощница украинских спецслужб в Донецке

    Заблудившийся и проведший четыре дня в лесу россиянин рассказал о спасших его навыках

    Работодатели пожаловались на одну из главных проблем

    Кокорин поддержал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

    ВС России развили наступление в Запорожской области

    Россиянка похвасталась поездкой в Европу за 47 тысяч рублей и вызвала споры в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости