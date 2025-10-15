ВС России развили наступление в Степногорске и Приморском Запорожской области

Российские военные развили наступление в Запорожской области. Об этом сообщает Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской весны».

«На левом фланге запорожского направления российские войска продолжают наступление. Наши десантники после взятия Плавней контролируют около 2/3 Приморского, расположенного вдоль берега Каховского водохранилища», — говорится в публикации.

Вместе с тем Вооруженные силы (ВС) России продолжили наступать в Степногорске. В данном населенном пункте российским подразделениям удалось взять под контроль южную и юго-восточную части города и ряд многоэтажек.

Ранее стали известны подробности о продвижении ВС России в ДНР. Армия РФ улучшила тактическое положение в районе Торского.