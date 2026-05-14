Страна НАТО завалила Россию газировкой

РИА Новости: Турция нарастила экспорт газировки в Россию в 2,1 раза в марте

По итогам марта 2026 года суммарные объемы экспорта сладких газированных напитков из Турции в Россию увеличились в 2,1 раза в сравнении с февральским показателем и достигли почти 360 тысяч долларов в денежном выражении. О резком росте поставок этого вида продукции из страны НАТО сообщает РИА Новости со ссылкой на данные местной статслужбы.

За отчетный период экспортеры из средиземноморской страны отправили в Россию газировки на общую сумму в 359,5 тысячи долларов. Для сравнения: в последний месяц зимы показатель находился на уровне 167,6 тысячи. Таким образом, за март поставки увеличились почти на 192 тысячи долларов в деньгах.

Подобная динамика позволила России войти в топ-20 крупнейших покупателей турецкой газировки. Ведущими импортерами оказались Сирия с результатом в 7,9 миллиона долларов, а также Великобритания (2,2 миллиона) и США (1,9 миллиона).

В начале этого года Турция также резко нарастила поставки рыбы в Россию. За первые два месяца 2026-го экспортеры из этой страны отправили в РФ порядка 10 тысяч тонн рыбной продукции на 63 миллиона долларов. В физическом выражении поставки увеличились на 21 процент, а в денежном — на 17 процентов.