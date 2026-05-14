Врач описала отличительные особенности идеальной мочи

Нефролог Камароске: Идеальная моча должна быть светло-желтого цвета
Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Нефролог Дафна Камароске описала, как должна выглядеть моча здорового человека. Ее отличительные особенности она перечислила в разговоре с изданием Terra.

По словам Камароске, идеальная моча должна быть светло-желтого цвета. Такой оттенок свидетельствует о том, что человек пьет оптимальное количество воды, а его почки работают без сбоев, пояснила она.

Кроме того, моча не должна быть мутной, иметь сильный запах и пениться, продолжила специалистка. В норме в ней отсутствует кровь. Двумя другими важными факторами, которые уже не связаны непосредственно с самими выделениями, являются отсутствие боли и жжения во время мочеиспускания и ежедневный стабильный объем мочи без резких отклонений в большую или меньшую сторону, добавила врач.

Ранее уролог Ратмир Жилов перечислил неочевидные признаки камней в почках. Так, он посоветовал обратить внимание на проблемы с желудком.

