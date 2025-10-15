Выявлена скрытая причина ожирения печени и диабета

JCI: Мутации в клетках крови вызывают ожирение, диабет и жировой гепатоз

Ученые из Онкологического центра Университета Флориды выявили скрытый источник распространенных заболеваний, включая ожирение, диабет и жировой гепатоз. Как показало исследование, опубликованное в Journal of Clinical Investigation (JCI), метаболические нарушения могут запускаться не образом жизни, а тихими мутациями в клетках крови, которые накапливаются с возрастом.

Ранее считалось, что ожирение вызывает изменения в крови, однако исследователи впервые показали обратное — именно мутации в стволовых клетках костного мозга способны спровоцировать нарушения обмена веществ. В экспериментах на животных такие мутации приводили к повышенному аппетиту, набору веса, росту уровня сахара и проблемам с печенью, особенно при «западной» диете с высоким содержанием жиров и сахара.

По словам исследователей, большинство людей не предполагают, что кровь может вызывать ожирение, однако результаты работы указывают на существование реальной причинно-следственной связи. Ученые надеются, что в будущем простые анализы крови помогут выявлять людей с повышенным риском и предотвращать развитие хронических заболеваний и рака за счет ранней коррекции образа жизни или терапии.

Ранее ученые выяснили, что ежедневное употребление зеленого чая, заваренного традиционным способом, помогает предотвратить жировую болезнь печени и улучшает обмен веществ.