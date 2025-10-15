Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
02:04, 15 октября 2025Наука и техника

Выявлена скрытая причина ожирения печени и диабета

JCI: Мутации в клетках крови вызывают ожирение, диабет и жировой гепатоз
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: stockpexel / Shutterstock / Fotodom

Ученые из Онкологического центра Университета Флориды выявили скрытый источник распространенных заболеваний, включая ожирение, диабет и жировой гепатоз. Как показало исследование, опубликованное в Journal of Clinical Investigation (JCI), метаболические нарушения могут запускаться не образом жизни, а тихими мутациями в клетках крови, которые накапливаются с возрастом.

Ранее считалось, что ожирение вызывает изменения в крови, однако исследователи впервые показали обратное — именно мутации в стволовых клетках костного мозга способны спровоцировать нарушения обмена веществ. В экспериментах на животных такие мутации приводили к повышенному аппетиту, набору веса, росту уровня сахара и проблемам с печенью, особенно при «западной» диете с высоким содержанием жиров и сахара.

Материалы по теме:
Россияне стали заботиться о здоровье. Как работает онкостраховка и сколько она стоит
Россияне стали заботиться о здоровье.Как работает онкостраховка и сколько она стоит
3 февраля 2025
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта. Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
Люди моложе 40 лет все чаще умирают от инфаркта.Почему болезни сердца помолодели и можно ли от них защититься?
2 сентября 2025

По словам исследователей, большинство людей не предполагают, что кровь может вызывать ожирение, однако результаты работы указывают на существование реальной причинно-следственной связи. Ученые надеются, что в будущем простые анализы крови помогут выявлять людей с повышенным риском и предотвращать развитие хронических заболеваний и рака за счет ранней коррекции образа жизни или терапии.

Ранее ученые выяснили, что ежедневное употребление зеленого чая, заваренного традиционным способом, помогает предотвратить жировую болезнь печени и улучшает обмен веществ.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Просто камень? Уволен, *****!» Губернатор вспылил из-за отношения чиновника к мемориалу участникам Великой Отечественной войны

    Постпред Украины в ООН похвалил Россию

    Выявлена скрытая причина ожирения печени и диабета

    Учительница полтора года насиловала школьника и получила 20 лет тюрьмы

    Любителей спать на животе предупредили о последствиях

    У самолета сломались шасси при посадке в Сибири

    Британские инструкторы помогут обучить ВС Молдавии борьбе с дронами

    В России оценили «заигрывания» Лукашенко с Трампом

    Российский регион захотел взять многомиллиардный кредит на три года

    Генсека НАТО уличили во лжи о России

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости