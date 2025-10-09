Привычный напиток оказался защитой от жировой болезни печени

F&F: Потребление зеленого чая предотвращает неалкогольную жировую болезнь печени

Ученые из университета Кагосимы выяснили, что ежедневное употребление зеленого чая, заваренного традиционным способом, помогает предотвратить неалкогольную жировую болезнь печени. Исследование, опубликованное в журнале Food & Function (F&F), показало, что напиток снижает накопление жира в печени, улучшает обмен липидов и восстанавливает баланс кишечной микрофлоры.

Эксперименты на мышах с диетой, имитирующей типичное «западное» питание, показали: регулярное употребление зеленого чая уменьшает уровень жиров и ферментов, связанных с повреждением печени, а также усиливает выведение триглицеридов из организма. Главный активный компонент — эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG) — подавлял синтез жира в клетках печени и активировал ферменты, отвечающие за его расщепление.

Кроме того, чай снижал соотношение бактерий Firmicutes/Bacteroidetes, которое часто повышено при ожирении и метаболических нарушениях. По словам авторов, ежедневная чашка зеленого чая, заваренного обычным способом, может стать простым и безопасным способом профилактики жировой болезни печени и связанных с ней метаболических расстройств.

Ранее выяснилось, что регулярное употребление чая снижает риск рака печени почти на 50 процентов.