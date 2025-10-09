Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
00:31, 9 октября 2025Наука и техника

Привычный напиток оказался защитой от жировой болезни печени

F&F: Потребление зеленого чая предотвращает неалкогольную жировую болезнь печени
Екатерина Графская
Екатерина Графская (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kim Kyung-Hoon / Reuters

Ученые из университета Кагосимы выяснили, что ежедневное употребление зеленого чая, заваренного традиционным способом, помогает предотвратить неалкогольную жировую болезнь печени. Исследование, опубликованное в журнале Food & Function (F&F), показало, что напиток снижает накопление жира в печени, улучшает обмен липидов и восстанавливает баланс кишечной микрофлоры.

Эксперименты на мышах с диетой, имитирующей типичное «западное» питание, показали: регулярное употребление зеленого чая уменьшает уровень жиров и ферментов, связанных с повреждением печени, а также усиливает выведение триглицеридов из организма. Главный активный компонент — эпигаллокатехин-3-галлат (EGCG) — подавлял синтез жира в клетках печени и активировал ферменты, отвечающие за его расщепление.

Кроме того, чай снижал соотношение бактерий Firmicutes/Bacteroidetes, которое часто повышено при ожирении и метаболических нарушениях. По словам авторов, ежедневная чашка зеленого чая, заваренного обычным способом, может стать простым и безопасным способом профилактики жировой болезни печени и связанных с ней метаболических расстройств.

Ранее выяснилось, что регулярное употребление чая снижает риск рака печени почти на 50 процентов.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    В США назвали причину желания Трампа передать Украине Tomahawk

    В Норвегии объяснили связь между влиянием Кремля и успехами российских спортсменов

    Экс-адвоката Фейгина вновь объявили в розыск

    Шар из зеленого огня пронесся над крупным городом

    Привычный напиток оказался защитой от жировой болезни печени

    В России подвели итоги двухнедельной волны ударов по Украине

    Трамп спрогнозировал исход конфликта на Украине

    Сын боксера Артуро Гатти умер в 17 лет

    Подросток на багги сбил двух детей в Подмосковье

    Российский продюсер высказался о падении с крыши участника «голой вечеринки»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости