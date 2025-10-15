Юноша пришел на пары в московский вуз вместо друга и оказался в полиции

В Москве задержали юношу, пытавшегося за друга посетить пары в МГТУ им. Баумана

В Москве задержали 18-летнего юношу в Московском государственном техническом университете (МГТУ) имени Баумана, он пытался пройти на пары вместо друга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Москве.

По данным ведомства, росгвардейцы получили сигнал тревоги из охраняемого учебного заведения. Охранник рассказал, что в вуз зашел молодой человек по чужому электронному пропуску.

Выяснилось, что студент попросил товарища сходить на пары вместо него и дал ему доступ к своему QR-коду для входа. Нарушителя задержали и доставили в полицейский отдел.

