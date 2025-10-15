Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:06, 15 октября 2025Силовые структуры

Юноша пришел на пары в московский вуз вместо друга и оказался в полиции

В Москве задержали юношу, пытавшегося за друга посетить пары в МГТУ им. Баумана
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Рамиль Ситдиков / РИА Новости

В Москве задержали 18-летнего юношу в Московском государственном техническом университете (МГТУ) имени Баумана, он пытался пройти на пары вместо друга. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Москве.

По данным ведомства, росгвардейцы получили сигнал тревоги из охраняемого учебного заведения. Охранник рассказал, что в вуз зашел молодой человек по чужому электронному пропуску.

Выяснилось, что студент попросил товарища сходить на пары вместо него и дал ему доступ к своему QR-коду для входа. Нарушителя задержали и доставили в полицейский отдел.

Ранее стало известно, что в Ставропольском крае дачник воспользовался пистолетом-пулеметом Шпагина, чтобы не платить за вывоз мусора.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Россия отказалась исполнять требование ЕСПЧ о выплатах Грузии. От Москвы требуют 253 миллиона евро за пятидневную войну

    В МИД рассказали о судьбе задержанных в Азербайджане россиянах

    Стало известно о прорыве обороны ВСУ на покровском направлении

    Украина потеряла один из важных элементов системы ПВО

    ФАС отреагировала на взлет цен на один продукт в России

    Стало известно о важном нюансе при конфискации в России автомобилей злостных нарушителей

    Генсек НАТО заявил о бесконечном превосходстве сил альянса над Россией

    Лидер Сирии прибыл в Кремль на переговоры с Путиным

    Британии предрекли крах в случае войны с Россией и Китаем

    ЕК осудила Венгрию за визит главы МИД Сийярто в Москву

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости