12:11, 15 октября 2025Силовые структуры

Российский дачник отказался платить за вывоз мусора и попал под следствие

В Ставрополе дачник достал пистолет-пулемет, чтобы не платить за вывоз мусора
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал 112

В Ставропольском крае дачник воспользовался пистолетом-пулеметом Шпагина, чтобы не платить за вывоз мусора. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, сотрудник по вывозу мусора привел местному жителю уведомление о необходимости оплаты услуг, так как собственник задолжал. Однако вместо оплаты мужчина достал из дома пистолет-пулемет и стал угрожать работнику расстрелом.

Полицейские задержали хулигана. Ему грозит несколько лет колонии.

