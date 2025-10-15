Российский дачник отказался платить за вывоз мусора и попал под следствие

В Ставропольском крае дачник воспользовался пистолетом-пулеметом Шпагина, чтобы не платить за вывоз мусора. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным канала, сотрудник по вывозу мусора привел местному жителю уведомление о необходимости оплаты услуг, так как собственник задолжал. Однако вместо оплаты мужчина достал из дома пистолет-пулемет и стал угрожать работнику расстрелом.

Полицейские задержали хулигана. Ему грозит несколько лет колонии.

