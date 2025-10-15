Силовые структуры
18:40, 15 октября 2025Силовые структуры

Юноша снял российскую военную технику и попал в колонию

Жителя Крыма осудили на 7 лет за съемку российской военной техники для Украины
Екатерина Кашурникова
Екатерина Кашурникова (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: PRESSLAB / Shutterstock / Fotodom  

В Крыму суд приговорил к семи годам лишения свободы местного жителя за съемку российской военной техники и передачу данных украинской разведке. Об этом сообщает ТАСС.

Россиянина признали виновным в государственной измене. Он будет отбывать наказание в колонии общего режима.

По данным ведомства, в сентябре 2023 года, будучи несовершеннолетним, осужденный общался с представителем Главного управления разведки Минобороны Украины. Из электрички он наблюдал за выгрузкой воинского транспорта и передавал координаты куратору.
 
Ранее стало известно, что в Крыму суд приговорил к 16 годам лишения свободы 54-летнего местного жителя, переводившего деньги спецслужбам Украины.

