Заблудившийся и проведший четыре дня в лесу россиянин рассказал о спасших его навыках

В Приморском крае нашли заблудившегося грибника, который четыре дня провел в лесу. Мужчина рассказал о спасших его навыках, передает РИА Новости.

По данным агентства, 57-летний россиянин отправился за грибами в лес недалеко от села Достоевка в Яковлевском округе еще 11 октября и не вернулся. Мужчину обнаружили спустя четыре дня в четырех километрах от места пропажи.

С его слов, выжить ему помогли некоторые навыки. Так, он соорудил себе лежанку из веток, а по ночам жег костер, чтобы не замерзнуть. Спустя несколько дней он услышал, как его зовут спасатели и родные, и отозвался.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области 64-летняя женщина 10 дней бродила по уральским лесам в поисках ягод и не выжила.