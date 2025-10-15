Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:45, 15 октября 2025Россия

Заблудившийся и проведший четыре дня в лесу россиянин рассказал о спасших его навыках

В Приморье спасли грибника, который четыре дня провел в лесу
Елена Торубарова
Елена Торубарова (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Владимир Смирнов / ТАСС

В Приморском крае нашли заблудившегося грибника, который четыре дня провел в лесу. Мужчина рассказал о спасших его навыках, передает РИА Новости.

По данным агентства, 57-летний россиянин отправился за грибами в лес недалеко от села Достоевка в Яковлевском округе еще 11 октября и не вернулся. Мужчину обнаружили спустя четыре дня в четырех километрах от места пропажи.

С его слов, выжить ему помогли некоторые навыки. Так, он соорудил себе лежанку из веток, а по ночам жег костер, чтобы не замерзнуть. Спустя несколько дней он услышал, как его зовут спасатели и родные, и отозвался.

Ранее сообщалось, что в Свердловской области 64-летняя женщина 10 дней бродила по уральским лесам в поисках ягод и не выжила.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Украинские солдаты сдаются в плен под Купянском новым способом. Как это происходит?

    Закупка Китаем военной техники у России вызвала реакцию в США

    Жилой дом попал под удар ВСУ в российском регионе

    Вулкан в российском регионе выбросил огромный столб пепла

    Задержана помощница украинских спецслужб в Донецке

    Заблудившийся и проведший четыре дня в лесу россиянин рассказал о спасших его навыках

    Работодатели пожаловались на одну из главных проблем

    Кокорин поддержал ужесточение лимита на легионеров в РПЛ

    ВС России развили наступление в Запорожской области

    Россиянка похвасталась поездкой в Европу за 47 тысяч рублей и вызвала споры в сети

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости