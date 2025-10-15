Силовые структуры
09:49, 15 октября 2025

Задержана помощница украинских спецслужб в Донецке

В Донецке ФСБ задержала жительницу, завербованную украинскими спецслужбами
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Дмитрий Макеев / РИА Новости

В Донецке ФСБ задержала жительницу, завербованную украинскими спецслужбами. Об этом сообщает РИА Новости.

Женщину подозревают в государственной измене и незаконном обороте взрывных устройств. По данным силовиков, представитель Службы безопасности Украины вышел на нее в мессенджере. После этого задержанная передавала ему данные о машинах, которые парковались около административных зданий Донецка.

Также из тайника она изъяла контейнер с компонентами самодельного взрывного устройства и переместила его в аналогичный тайник, предназначавшийся для подготовки преступления.

Ранее сообщалось, что в Запорожской области мужчину приговорили к 15 годам за госизмену.

