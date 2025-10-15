Закупка Китаем военной техники у России вызвала реакцию в США

Sohu: В США обратили внимание на закупку Китаем военной техники у России

В США обратили внимание на закупку Китаем военной техники у России. О том, что такой шаг Пекина вызвал реакцию в Америке, говорится в статье на платформе Sohu, перевод которой опубликовал портал «Главный региональный».

«Китайская армия закупила у России боевые машины десанта на сумму 580 миллионов долларов, при этом НОАК (Народно-освободительная армия Китая — прим. «Ленты.ру») имеет собственный качественный парк таких машин», — говорится в материале.

Отмечается, что сведения о закупке привела американская газета The Washington Post. Ее журналисты связали произошедшее с вероятным нападением на Тайвань. При этом в Китае предполагают, что НОАК приобрела российскую технику, чтобы проверить ее возможности, а также постараться перенять российский стиль боевых действий.

Рассуждая на эту тему, в Sohu также заявили, что принцип российско-китайского сотрудничества заключается во взаимном дополнении сильных сторон. «Россия делится опытом в области воздушной тактики и техники, а Китай использует свой промышленный потенциал для быстрого внедрения этих результатов», — сочли авторы материала.

Ранее в Sohu заявили, что президент США Дональд Трамп оказался в тупике из-за уроков, которые его стране преподал Китай. Авторы статьи указали, что американский лидер пребывает в гневе из-за действий Пекина.

Перед этим в Sohu назвали точкой невозврата решение Трампа о передаче Украине американских ракет Tomahawk. Вместе с тем там предположили, что заявления американского главы по этому вопросу могут являться информационной атакой.