Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
09:53, 15 октября 2025Интернет и СМИ

Закупка Китаем военной техники у России вызвала реакцию в США

Sohu: В США обратили внимание на закупку Китаем военной техники у России
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Максим Блинов / РИА Новости

В США обратили внимание на закупку Китаем военной техники у России. О том, что такой шаг Пекина вызвал реакцию в Америке, говорится в статье на платформе Sohu, перевод которой опубликовал портал «Главный региональный».

«Китайская армия закупила у России боевые машины десанта на сумму 580 миллионов долларов, при этом НОАК (Народно-освободительная армия Китая — прим. «Ленты.ру») имеет собственный качественный парк таких машин», — говорится в материале.

Отмечается, что сведения о закупке привела американская газета The Washington Post. Ее журналисты связали произошедшее с вероятным нападением на Тайвань. При этом в Китае предполагают, что НОАК приобрела российскую технику, чтобы проверить ее возможности, а также постараться перенять российский стиль боевых действий.

Материалы по теме:
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС): что это, какие страны входят, перспективы развития
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС):что это, какие страны входят, перспективы развития
19 сентября 2025
Что такое БРИКС: расшифровка, какие страны входят в 2025 году, цели объединения
Что такое БРИКС:расшифровка, какие страны входят в 2025 году, цели объединения
1 октября 2025

Рассуждая на эту тему, в Sohu также заявили, что принцип российско-китайского сотрудничества заключается во взаимном дополнении сильных сторон. «Россия делится опытом в области воздушной тактики и техники, а Китай использует свой промышленный потенциал для быстрого внедрения этих результатов», — сочли авторы материала.

Ранее в Sohu заявили, что президент США Дональд Трамп оказался в тупике из-за уроков, которые его стране преподал Китай. Авторы статьи указали, что американский лидер пребывает в гневе из-за действий Пекина.

Перед этим в Sohu назвали точкой невозврата решение Трампа о передаче Украине американских ракет Tomahawk. Вместе с тем там предположили, что заявления американского главы по этому вопросу могут являться информационной атакой.

.
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Польши раскрыл планы Киева в конфликте с Россией

    В США обратились с призывом к Трампу перед встречей с Зеленским

    Оскандалившегося российского губернатора обвинили в оскорблении памяти ветеранов

    Нидерланды поддержали поставку Украине ракет Tomahawk

    Пригожин рассказал о лечении голоданием

    Названы условия перехода с Android на iPhone

    Жителей российского региона предупредили о безэкипажных катерах

    61-летняя пассажирка избила членов экипажа и сорвала рейс в США

    Вера Брежнева в мини-платье прогулялась под дождем

    На Украине заявили об атаке российских войск на крупный энергообъект

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости