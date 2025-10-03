Интернет и СМИ
Решение Трампа о ракетах для Украины назвали точкой невозврата

Sohu: Передача Украине американских ракет Tomahawk является точкой невозврата
Олег Давыдов
Олег Давыдов (Редактор отдела «Интернет и СМИ»)

Фото: Ken Cedeno / Reuters

Решение президента США Дональда Трампа о передаче Украине американских ракет Tomahawk («Томагавк») назвали точкой невозврата в отношениях Вашингтона и Москвы. Такое мнение приводится в статье на китайском портале Sohu, перевод которой опубликовал «Главный региональный».

«Передача Украине ракет "Томагавк" является точкой невозврата в российско-американских отношениях. (...) Подобного рода стратегическое вооружение используется для сдерживания ключевых оппонентов», — говорится в материале.

Однако, как полагает портал, слова Трампа о поставках ракет могут быть и информационной атакой, потому что в Белом доме понимают опасность такого шага. Кроме того, отмечается, что передача оружия в нынешнем виде просто невозможна, поскольку снаряды запускают с подводных лодок и авиации, а для этого Вашингтону нужно будет отправить Киеву и их.

Ранее стало известно, что Трамп рассматривает возможность передачи Украине ракет «Томагавк». При этом окончательное решение по этому вопросу еще не принято. Президент России Владимир Путин, комментируя эту информацию, заявил, что поставка американских ракет не изменит ситуацию на поле боя.

