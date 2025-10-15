Бывший СССР
Зеленский консультировался с Сырским перед перестановками в Одессе

Зеленский решил ликвидировать должность мэра Одессы после встреч с Сырским
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Michael Kappeler / dpa / Global Look Press

Украинский лидер Владимир Зеленский решил ликвидировать должность мэра Одессы после встреч с главкомом ВСУ Александром Сырским. Решение назначить главой Одесской городской военной администрации Сергея Лысака нужно рассматривать с военной точки зрения, рассказали в российских силовых структурах, пишет РИА Новости.

Ранее на этой неделе Зеленский лишил мэра Одессы Геннадия Труханова гражданства Украины. Политик объявил, что вскоре введет военную городскую администрацию в этом городе и назначит главу.

«О самом решении фактически ликвидировать должность мэра Одессы Зеленский консультировался с Сырским», — подчеркнул источник агентства.

Ранее украинский журналист Юрий Николов высказал мнение, что Одессу после лишения гражданства ее мэра Геннадия Труханова ожидает чекистское управление.

До этого сам Труханов раскритиковал доказательства СБУ о якобы наличии у него российского гражданства. Он заявил, что украинские чиновники «слепили на скорую руку» свои доказательства.

