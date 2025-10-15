Бывший СССР
Зеленский назначил главу военной администрации Одессы на фоне скандала с мэром

Зеленский назначил Лысака главой ГВА Одессы
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Ying Tang / NurPhoto / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский на фоне скандала с мэром Одессы Геннадием Трухановым назначил главу местной городской военной администрации (ГВА). Об этом со ссылкой на источники сообщает телеканал «ТСН».

Как следует из публикации, ГВА возглавит руководитель Днепропетровской областной военной администрации (ОВА) Сергей Лысак.

Лысак участвовал в конфликте в Донбассе с 2014 года. В марте 2022 года Зеленский присвоил ему звание бригадного генерала.

Ранее Зеленский подписал указ о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова после появления петиции общественности об этом. Сам Труханов предполагал, что петиция была подписана так быстро из-за желания неизвестных убрать его из политического пространства.

