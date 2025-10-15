Зеленский создал в Одессе военную администрацию после увольнения мэра

Зеленский подписал указ о создании в Одессе ГВА

Президент Украины Владимир Зеленский после увольнения мэра Геннадия Труханова создал в Одессе городскую военную администрацию (ГВА). Соответствующий указ опубликован пресс-службой украинского лидера.

«Постановляю создать Одесскую городскую военную администрацию Одесского района Одесской области», — говорится в документе.

Отдельными указами Зеленский назначил на должность главы администрации руководителя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

Ранее Зеленский подписал указ о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова после появления петиции общественности об этом. Сам Труханов предполагал, что петиция была подписана так быстро из-за желания неизвестных убрать его из политического пространства.