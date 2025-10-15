Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:20, 15 октября 2025Бывший СССР

Зеленский создал в Одессе военную администрацию после увольнения мэра

Зеленский подписал указ о создании в Одессе ГВА
Глеб Палехов (редактор отдела БСССР)

Фото: Danylo Antoniuk / Anadolu / Getty Images

Президент Украины Владимир Зеленский после увольнения мэра Геннадия Труханова создал в Одессе городскую военную администрацию (ГВА). Соответствующий указ опубликован пресс-службой украинского лидера.

«Постановляю создать Одесскую городскую военную администрацию Одесского района Одесской области», — говорится в документе.

Отдельными указами Зеленский назначил на должность главы администрации руководителя Днепропетровской областной военной администрации Сергея Лысака.

Ранее Зеленский подписал указ о лишении гражданства мэра Одессы Геннадия Труханова после появления петиции общественности об этом. Сам Труханов предполагал, что петиция была подписана так быстро из-за желания неизвестных убрать его из политического пространства.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    ВСУ совершили массовый сброс умных бомб на позиции российских войск в зоне СВО

    В России одобрили проект закона о льготах для совершеннолетних детей бойцов СВО

    Ким Кардашьян выпустила лобковые «парики» и вызвала ажиотаж среди женщин

    General Atomics и Hanwha запустят производство версии БПЛА Gray Eagle с УВП

    Уиткофф покинет администрацию Трампа

    Суд определился с помилованным президентом России политиком

    Глава МИД Польши назвал причину для передачи ракет Tomahawk Украине

    Россияне стали чаще врать в резюме

    Назван самый популярный в России люксовый автомобиль

    Захарова уличила Макрона в нацеленности на эскалацию с Россией

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости