Женщинам назвали главный недостаток популярного метода выявления рака груди

Онколог Исакова: Самоосмотр не всегда помогает обнаружить рак груди

На протяжении долгого времени эффективной мерой для выявления рака груди считался самоосмотр, заявила онколог медицинской компании «СберЗдоровье» Суна Исакова. В беседе с «Лентой.ру» она назвала женщинам главный недостаток этого популярного метода.

По словам врача, из-за простоты и удобства самоосмотр рекомендуют проводить всем женщинам ежемесячно вне зависимости от возраста. Однако зачастую он не помогает обнаружить рак груди вовремя, поскольку далеко не всегда злокачественное новообразование имеет узловую форму, подчеркнула она.

«Основной метод скрининга — проведение маммографии женщинам старше 40 лет один раз в два года. Она может быть дополнена УЗИ молочных желез», — пояснила доктор. По ее мнению, самоосмотр актуален исключительно при малой доступности инструментальных исследований. Что же касается профилактики заболевания, врач посоветовала нормализовать вес, заниматься физической активностью, сбалансированно питаться, отказаться от алкогольных напитков и курения, а также регулярно проходить осмотры в больнице.

