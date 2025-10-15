Жилой дом попал под удар ВСУ в российском регионе

Орловский губернатор Клычков: Жилой дом получил повреждения при ударе ВСУ

Жилой дом получил повреждения при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Орловскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

«Ночью над Орловской областью уничтожен один вражеский БПЛА. Пострадавших нет, повреждения получил один жилой дом», — сообщил губернатор.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Других данных о ситуации он не привел.

По данным Минобороны, в ночь на 15 октября силы противовоздушной обороны сбили над Россией 59 летательных аппаратов. Помимо Орловской области, под удар попали Волгоградская, Белгородская, Брянская и Курская области, а также Крым.