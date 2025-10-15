Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
09:52, 15 октября 2025Россия

Жилой дом попал под удар ВСУ в российском регионе

Орловский губернатор Клычков: Жилой дом получил повреждения при ударе ВСУ
Анастасия Шейкина
Анастасия Шейкина (Старший редактор отдела «Россия»)

Фото: Anatolii Stepanov / Reuters

Жилой дом получил повреждения при атаке Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Орловскую область. Об этом сообщил губернатор российского региона Андрей Клычков в Telegram-канале.

«Ночью над Орловской областью уничтожен один вражеский БПЛА. Пострадавших нет, повреждения получил один жилой дом», — сообщил губернатор.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС и правоохранительных органов. Других данных о ситуации он не привел.

По данным Минобороны, в ночь на 15 октября силы противовоздушной обороны сбили над Россией 59 летательных аппаратов. Помимо Орловской области, под удар попали Волгоградская, Белгородская, Брянская и Курская области, а также Крым.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Глава МИД Польши раскрыл планы Киева в конфликте с Россией

    В США обратились с призывом к Трампу перед встречей с Зеленским

    Оскандалившегося российского губернатора обвинили в оскорблении памяти ветеранов

    Нидерланды поддержали поставку Украине ракет Tomahawk

    Пригожин рассказал о лечении голоданием

    Названы условия перехода с Android на iPhone

    Жителей российского региона предупредили о безэкипажных катерах

    61-летняя пассажирка избила членов экипажа и сорвала рейс в США

    Вера Брежнева в мини-платье прогулялась под дождем

    На Украине заявили об атаке российских войск на крупный энергообъект

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости