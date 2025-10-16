16 октября в России отмечают День службы дознания Министерства внутренних дел, а во всем мире — День продовольствия и День анестезиолога. Православные вспоминают святого Дионисия Ареопагита. Подробнее о торжествах, приметах и знаменитых именинниках 16 октября — в материале «Ленты.ру».

Праздники в России

День службы дознания МВД РФ

В качестве самостоятельного подразделения Служба дознания МВД появилась в 1992 году. В настоящее время ее сотрудники занимаются расследованием преступлений небольшой и средней степени тяжести, перечисленных более чем в 80 статьях Уголовного кодекса. Среди них кражи, мошенничество, хулиганство, угрозы и многое другое.

Фото: Алексей Сухоруков / РИА Новости

Праздники в мире

Всемирный день продовольствия

В современном мире почти три миллиарда человек не имеют доступа к здоровому питанию. Причины — военные конфликты, регулярные погодные потрясения и экономические спады. Решением этой и других проблем, связанных с питанием и голодом, занимается Продовольственная и сельскохозяйственная организация Объединенных Наций (ФАО).

Ежегодно 16 октября она проводит мероприятия, призванные привлечь внимание общественности, крупного бизнеса и властей стран к решению глобальных и местных задач. По мнению организации, сейчас в мире производится достаточно продовольствия, чтобы обеспечить даже больше людей, чем все население Земли.

Всемирный день аллерголога

Фото: Pixel-Shot / Shutterstock / Fotodom

По данным Всемирной организации здравоохранения, более 40 процентов населения Земли страдают от аллергии. И с каждым годом их число увеличивается.

Работа врача-аллерголога совмещает медицинскую и химико-биологическую области. Такой специалист определяет, к каким аллергенам может быть восприимчив пациент, какие препараты помогут нивелировать неприятные и опасные для жизни симптомы.

Какие еще праздники отмечают в России и мире 16 октября

Всемирный день анестезиолога;

Всемирный день хлеба;

День босса;

День нетворкинга.

Какой церковный праздник 16 октября

День памяти священномученика Дионисия Ареопагита, епископа, Рустика и диакона Елевферия

Святой Дионисий был свидетелем солнечного затмения в момент распятия на Кресте Иисуса Христа. Когда апостол Павел пришел проповедовать в Афины, живший там Дионисий принял от него христианство и на три года стал сподвижником святого проповедника. Позже Павел поставил его епископом Афин.

После похорон учителя, Дионисий решил продолжить его дело и отправился проповедовать на Запад, сопровождаемый пресвитером Рустиком и диаконом Елевферием. Вместе они распространяли веру в Риме, Германии, Испании. В Галлии святых обезглавили язычники. Согласно преданию, Дионисий взял свою голову, прошел с ней до храма и только там упал замертво.

Какие еще церковные праздники отмечают 16 октября

День памяти блаженного Исихия Хоривита;

День памяти святителя Агафангела (Преображенского), митрополита Ярославского;

День памяти преподобного Дионисия Щепы, затворника Печерского;

День памяти преподобного Иоанна Хозевита, епископа Кесарии Палестинской.

Приметы на 16 октября

По народному календарю 16 октября — День Дениса Позимнего. На Руси верили, что в это время нечистая сила устраивает шабаш.

Если на Дениса Позимнего стоит хмурая погода с низкими темными облаками — стоит ждать снегопад и похолодание, которое уже не закончится до зимы;

Если же 16 октября погода теплая — до ноября морозов не будет;

В этот день нельзя оставлять открытыми окна и двери — согласно поверью, нечисть может залететь в дом;

Защитить ребенка от нечистой силы можно, легонько пройдясь березовым веником по его рукам и ногам.

Кто родился 16 октября

Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Илья Лагутенко — основатель и лидер группы «Мумий Тролль». Среди самых известных композиций коллектива: «Фантастика», «Владивосток 2000», «Это по любви», «Утекай», «Невеста».

Кроме того, Лагутенко — почетный гражданин Владивостока, кавалер ордена «За заслуги перед Владивостоком» I степени и представитель России в Международной коалиции по защите тигров.

Оперный певец Дмитрий Хворостовский, народный артист РФ выступал на ведущих мировых сценах, среди которых Большой театр, Королевская опера Ковент-Гарден, Ла Скала, Мариинский театр, Венская государственная опера, Метрополитен-опера и многие другие. Его репертуар включал главные партии в операх «Евгений Онегин», «Риголетто», «Отелло», «Свадьба Фигаро» и многих других, а также русские народные песни и романсы.

Кто еще родился 16 октября