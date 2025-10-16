Из жизни
Американский конгрессмен рассказал об огромных подводных кораблях пришельцев

Никита Савин
Американский конгрессмен Тим Берчетт заявил, что моряки ВМС США сталкивались с огромными подводными кораблями пришельцев. Об этом пишет Daily Star.

Политик рассказал, что узнал об этих встречах от высокопоставленного офицера. «Один высокопоставленный офицер флота говорил мне о столкновениях с чем-то, что двигалось со скоростью 300 километров в час и больше. Это нечто было размером с футбольное поле. И это была не рыба», — заявил Берчетт.

Он утверждает, что подобные объекты появлялись в некоторых глубоководных районах мирового океана. Конгрессмен добавил, что эти корабли точно не были сделаны человеком. Он также сказал, что подводные и летающие неопознанные объекты часто опасно сближаются с военными самолетами и подводными лодками, из-за чего возникает риск столкновения. Берчетт считает, что если бы это были секретные разработки какой-нибудь страны, ими не стали бы так рисковать.

Ранее знаменитый американский адвокат Дэнни Шиэн обвинил власти США и ЦРУ в сокрытии останков пришельцев и их кораблей. Он убежден, что спецслужбы получили и исследовали ДНК инопланетян.

