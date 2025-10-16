Наука и техника
ВсеНаукаВ РоссииКосмосОружиеИсторияЗдоровьеБудущееТехникаГаджетыИгрыСофт
16:29, 16 октября 2025Наука и техника

Армия США получит новый «Абрамс» до конца года

TWZ: Прототип нового танка M1E3 Abrams поставят армии США в декабре
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Прототип новой модификации танка Abrams («Абрамс»), которую называют машиной нового поколения, поставят армии США до конца 2025 года. Об этом пишет TWZ.

Алекс Миллер, который занимает пост технического директора и старшего советника по науке и технологиям при начальнике штаба армии США, подчеркнул, что военные хотят получить прототип M1E3 к концу года. При этом в течение 2026 года армия планирует получить первый взвод новых машин.

«Главный технолог армии говорит, что полковник Райан Хауэлл, который много лет руководил программой Abrams и в настоящее время является исполняющим обязанности заместителя главы PEO-GCS (офис программы сухопутных боевых систем армии — прим. «Ленты.ру»), заверил руководство службы, что "предварительный прототип" M1E3 будет доставлен где-то в декабре», — пишет издание.

Миллер отметил, что существует множество процедур, которые замедляют процесс разработки, но их можно ускорить при условии отсутствия опасности для военнослужащих.

Материалы по теме:
Украина хочет использовать против российской армии танки НАТО. Какие слабые места есть у Abrams, Challenger и Leopard?
Украина хочет использовать против российской армии танки НАТО.Какие слабые места есть у Abrams, Challenger и Leopard?
9 февраля 2023
Украина получит снаряды с обедненным ураном. В чем их опасность и к каким последствиям они могут привести?
Украина получит снаряды с обедненным ураном.В чем их опасность и к каким последствиям они могут привести?
19 апреля 2023

В апреле журнал Defense News сообщил, что армия США планирует сократить сроки разработки M1E3 до 24-30 месяцев. Новый танк с автоматом заряжания будет легче существующих «Абрамсов».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп и Путин проведут телефонный разговор

    Центробанк заявил о рекордных резервах России

    Стилист назвал россиянкам выдающее в них провинциалок содержимое сумки

    Еще в одном российском регионе начались проблемы с бензином

    Мужчина с похмелья перепутал газировку с чистящим средством и выпил его

    Вскрылось участие экс-главы аппарата Партии пенсионеров в крупной мошеннической схеме

    Украина получила первые партии оружия в рамках PURL

    В Киеве назвали необходимые для наступления ВСУ условия

    К офису генпрокурора Украины на операцию по задержанию отправили спецназ

    Найденной ноге от памятника Сталину нашли применение

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости