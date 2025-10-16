«АвтоВАЗ» подал заявку на перспективное название для автомобиля

«Известия»: «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию товарного знака Lada Salut

Российский автопроизводитель «АвтоВАЗ» подал заявку на регистрацию товарного знака Lada Salut. Об этом со ссылкой на базу Федерального института промышленной собственности (ФИПС) пишут «Известия».

Товарный знак Lada Salut регистрируется по 12-му классу международной классификации товаров и услуг (МКТУ), в который в числе прочего входят автомобили.

Сама по себе регистрация еще не означает, что такое название будет использовано. Так, в феврале в базе ФИПС появились названия Lada Parus, Lada Ariva и Lada Tigris, а еще в прошлом году — Retiva и Altra.

Тем не менее иногда регистрация заканчивается названием настоящей модели. Например, Lada Aura получила регистрацию в 2021 году, а производство машины было запущено в 2024-м. Кроме того, в 2015-м в базу попало название Xcite, и спустя девять лет такое название получил отдельный автобренд, первой моделью которого стала Xcite X-Cross 7.

Ранее АвтоВАЗ опроверг информацию об отказе от производства Lada Aura из-за отсутствия спроса, о которой сообщили СМИ. По их данным, модель разочаровала первых владельцев, и спрос на нее постепенно упал.