Бортников заявил об участии британской SAS в боях против России

Бортников: Спецподразделения британской SAS принимают участие в боях с Россией
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Фото: Гавриил Григоров / РИА Новости

Бойцы британского спецназа SAS участвуют в боях против России. Об этом заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников, передает РИА Новости.

«Спецподразделения британских вооруженных сил (SAS) непосредственно участвуют в боевых действиях», — рассказал Бортников на 57-м заседании Совета руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ (СОРБ).

Ранее Бортников заявил о подготовке британцами совместно с Украиной диверсий на «Турецком потоке». Другие подробности он не раскрыл.

