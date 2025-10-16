ТАСС: Британцев за службу в ВС России преследовали на родине

Британцам за службу в Вооруженных силах (ВС) России на родине грозит тюрьма, а их семьи подвергаются преследованиям и нападениям. Об этом рассказал доброволец из Великобритании Эйден Миннис в беседе с ТАСС.

«При этом любой британец, сражающийся за Украину, может свободно ездить туда и обратно. Многие члены наших семей подвергались преследованиям и физическим нападениям. Их дома грабили, а службы безопасности подвергали их постоянным обыскам», — рассказал Миннис.

Ранее Миннис заявил, что воюющие за Вооруженные силы Украины (ВСУ) англичане являются действующими британскими военными, либо агентами Mi6.