Боец Миннис: Воюющие в ВСУ британские наемники являются агентами Mi6

Воюющие за Вооруженные силы Украины (ВСУ) англичане являются действующими британскими военными, либо агентами Mi6, заявил доброволец Эйден Миннис из Британии, участвующий в специальной военной операции (СВО) на стороне России. Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, обычно британские «бывшие» солдаты идут добровольцами. «Но любой здравомыслящий человек знает, что они действующие военнослужащие или работают на Mi6», — подчеркнул он.

По словам военного, по документам кажется, что будто эти люди покинули армию, однако на самом деле они работают на вооруженные силы или разведслужбы.

Ранее стало известно, что российские военнослужащие во время освобождения Нововасилевского в Запорожской области столкнулись с британскими наемниками.