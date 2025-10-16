В Подмосковье дети бойца СВО рассказали об избиении

В Подмосковье дети бойца СВО рассказали об избиении. Их слова приводит издание «Регнум» в Telegram.

Ранее в сеть выложили видео, на котором подросток избивает сверстника. Поваленный на землю мальчик начинает плакать, однако ему приказывают подняться. В это время на заднем плане идет погоня еще за одним школьником.

Причиной конфликта якобы стало оскорбление матери молодого человека. Один из сыновей военнослужащего, с которым побеседовали журналисты, отрицает эту версию событий. «Мы толком даже с ним не знакомы. Мы пытались объяснить, что это все вранье — даже на видео слышно, как я пытаюсь ему доказать», — пояснил он.

После случившегося семья избитых братьев написала заявление в полицию, однако сразу уголовное дело возбуждено не было. Дело о хулиганстве открыли после того, как ролик распространился в интернете.

Ранее в Костромской области подростки толпой избили 12-летнюю девочку, после чего ее поставили на колени. Все происходящее дети снимали на камеру. Пострадавшую школьницу направили на судебно-медицинскую экспертизу для оценки тяжести причиненного ей вреда.