Девушка переехала пожить к сестре и стала причиной развода

Пользовательница Reddit с ником Fine-Effective2678 рассказала о том, как желание помочь двоюродной сестре закончилось страшной семейной драмой. По словам автора, эта история началась еще несколько лет назад.

«Тогда я перевезла к себе переживавшую непростой период 24-летнюю кузину, чтобы помочь ей встать на ноги. Она стала частью нашей семьи и была рядом со мной на протяжении всей моей беременности. Я полностью ей доверяла, она была мне как родная сестра. Со временем я начала замечать, что между ней и моим мужем что-то происходит», — рассказала женщина.

Когда она напрямую спросила у кузины о своих подозрениях, та лишь отмахнулась. Однако, расспросив других членов семьи, автор выяснила, что ее родственница также забеременела, причем отцом ребенка был муж автора.

«Я даже не могу описать ту боль, которую я испытала. Преданная обоими, сломленная и потерянная. Родители забрали ее обратно в небольшой городок, и вскоре ее малыш появился на свет. К сожалению, сама она не пережила роды», — написала женщина.

По словам автора, ее до сих пор переполняют эмоции — гнев, грусть, смятение, даже чувство вины. Она пока не знает, как с этим справиться, но первый шаг уже сделан — женщина подала на развод.

