Дорога вывела российских археологов к деревне-призраку

Комитет по ОКН: В Татарстане нашли деревню, которой не было ни на одной карте
Фото: Алексей Зотов / Коммерсантъ

В Лаишевском районе Татарстана археологи наткнулись на следы исчезнувшего рыбацкого поселка, о котором раньше никто не знал. На старинных картах его нет, но под землей сохранились следы жизни, оставленные несколько веков назад. Об этом сообщает комитет республики по охране объектов культурного наследия (ОКН).

Неожиданная находка была сделана во время археологической разведки при подготовке историко-культурной экспертизы участка, где планируют строить новую дорогу. Специалисты открыли «Поселение Лесная Поляна-I», которое, по предварительным оценкам, существовало с XVIII до начала XX века.

В культурном слое археологи нашли фрагменты чернолощеной и красноглиняной керамики, стеклянные пузырьки, металлические предметы и рыболовные грузила. По этим находкам ученые определили, что здесь когда-то жили рыбаки.

«Исследователями на основании анализа полученных материалов поселение было отнесено к рыбацкой деревне, которая не была отмечена на старинных и современных картах», — отметили в комитете.

Сейчас ведомство готовит документы, чтобы включить поселок-призрак в список объектов культурного наследия. А заказчику дорожного строительства предстоит скорректировать проект и принять меры по сохранению уникальной находки.

