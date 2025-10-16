Дуа Липа вышла на публику без штанов

Британская певица Дуа Липа вышла на публику в откровенном образе

Британская певица и модель Дуа Липа вышла на публику в откровенном образе. Соответствующая публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя исполнительница предстала перед зрителями в черном блестящем наряде, состоящем из боди с прозрачными вставками и ботфортов из аналогичного материала. При этом Липа отказалась от штанов.

Помимо этого, звезда надела колготки в сетку и удлиненные перчатки. Образ завершила меховая накидка.

Ранее в октябре Дуа Липа похвасталась фигурой в сияющем боди. Певица позировала на размещенном снимке в расшитом пайетками изделии золотого оттенка.