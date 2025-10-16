Двухлетняя туристка искупалась с дядей в бассейне на греческом острове и попала в больницу

Двухлетняя туристка искупалась в бассейне с дядей на греческом острове и попала в больницу с отеком мозга. Об этом сообщил новостной портал Dimokratiki.

По данным источника, инцидент произошел 14 октября в отеле «Лардос» на острове Родос. Британская девочка по имени Матильда находилась в бассейне под присмотром родственника. Однако во время купания она была найдена без сознания на дне плавательного комплекса. Тело девочки в воде заметил отдыхавший на курорте врач из Великобритании. Он бросился на помощь, но не смог реанимировать потерпевшую.

Служба неотложной помощи госпитализировала Матильду. В больнице выяснилось, что у юной путешественницы развился обширный отек головного мозга. После операции ребенка оставили на аппарате ИВЛ. Медики подозревают, что мозг путешественницы мог перестать функционировать.

Запись с камер видеонаблюдения показала, что туристка оставалась в воде незамеченной более десяти минут из-за надувного шара. После инцидента полиция арестовала 44-летнего дядю британки и менеджера отеля. Им предъявлены обвинения в халатности и нарушении безопасности.

