18:02, 16 октября 2025Путешествия

Двухлетняя туристка искупалась с дядей в бассейне на греческом острове и попала в больницу

Двухлетняя туристка попала в больницу с отеком мозга после купания на Родосе
Александра Статных (Редактор отдела «Путешествия»)

Фото: hxdbzxy / Shutterstock / Fotodom

Двухлетняя туристка искупалась в бассейне с дядей на греческом острове и попала в больницу с отеком мозга. Об этом сообщил новостной портал Dimokratiki.

По данным источника, инцидент произошел 14 октября в отеле «Лардос» на острове Родос. Британская девочка по имени Матильда находилась в бассейне под присмотром родственника. Однако во время купания она была найдена без сознания на дне плавательного комплекса. Тело девочки в воде заметил отдыхавший на курорте врач из Великобритании. Он бросился на помощь, но не смог реанимировать потерпевшую.

Служба неотложной помощи госпитализировала Матильду. В больнице выяснилось, что у юной путешественницы развился обширный отек головного мозга. После операции ребенка оставили на аппарате ИВЛ. Медики подозревают, что мозг путешественницы мог перестать функционировать.

Запись с камер видеонаблюдения показала, что туристка оставалась в воде незамеченной более десяти минут из-за надувного шара. После инцидента полиция арестовала 44-летнего дядю британки и менеджера отеля. Им предъявлены обвинения в халатности и нарушении безопасности.

Ранее пьяный мужчина бросил пивную бутылку в лодку с туристами и ранил трехлетнюю девочку. Инцидент произошел в индийском городе Тривандрам.

