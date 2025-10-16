Экс-советник президента Украины рассказал о рычаге давления Трампа на Зеленского

Соскин: Трамп сможет повлиять на Зеленского из-за ситуации в Одессе

Президент США Дональд Трамп может использовать лишение гражданства Украины мэра Одессы Геннадия Труханова как рычаг давления на президента Украины Владимира Зеленского. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин в эфире своего YouTube-канала.

Он назвал лишение Труханова гражданства незаконным и антиконституционным действием. По его словам, Трамп использует это во время встречи с Зеленским, «чтобы прогнуть в нужную сторону». Соскин заключил, что Зеленский пошел на такой риск ради удержания власти, а значит Трамп использует это, чтобы навязать любые условия, в том числе по новой ресурсной сделке с США.

«Он (Трамп — прим. «Ленты.ру») понимает, что нельзя так себя нагло вести без последствий, поэтому он выставляет Зеленскому все условия, которые хочет, а тот ему ничего не сделает. Иначе будет бойня», — сказал Соскин.

Ранее Трамп заявил, что враждебные отношения российского президента Владимира Путина и Зеленского мешают урегулированию на Украине. До этого Трамп заявлял, что Путин и Зеленский «ненавидят друг друга» до такой степени, что это не позволяет им «говорить друг с другом».