11:13, 16 октября 2025Бывший СССР

Ермак назвал ключевой встречу с Рубио

Глава офиса Зеленского Ермак провел встречу с госсекретарем США Рубио
Валентин Карант (редактор отдела БСССР)

Кадр: Telegram-канал Андрея Ермака

Глава офиса президента Украины Андрей Ермак провел встречу с госсекретарем США Марко Рубио. Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Ключевая встреча дня. Очень важен разговор с государственным секретарем США (...) Марко Рубио — одним из главных архитекторов американской внешней политики», — написал Ермак.

По его словам, они обсудили детали подготовки встречи президентов Украины Владимира Зеленского и США Дональда Трампа, которая запланирована в пятницу, 17 октября.

Ранее Ермак и премьер-министр Юлия Свириденко, встретились с представителями военно-промышленной корпорации Lockheed Martin. Военно-промышленная корпорация Lockheed Martin производит дальнобойные ракеты Tomahawk, а также истребители F-16.

