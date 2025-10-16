Мир
12:07, 16 октября 2025Мир

Германия захотела использовать замороженные российские активы для кредита Украине

Мерц заявил, что будет настаивать на выделении кредита Украине из активов России
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Liesa Johannssen / Reuters

Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что будет настаивать на выделении кредита Украине из замороженных российских активов. Его цитирует РИА Новости.

«Мы хотим еще эффективнее использовать замороженные активы РФ, чтобы предоставить Украине дополнительные беспроцентные кредиты на общую сумму около 140 миллиардов евро», — сказал бундесканцлер.

Мерц подчеркнул, что выделяемые траншами средства будут потрачены исключительно на закупку вооружений для украинской армии. «Они обеспечат военную устойчивость Украины на несколько лет, если это будет необходимо», — добавил он.

Ранее источники агентства Bloomberg рассказали, что власти Евросоюза будут готовы предоставить Украине кредит за счет замороженных активов России ко второму кварталу 2026 года. Уточнялось, что это произойдет, если между странами объединения будет достигнуто соответствующее соглашение.

