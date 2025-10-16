Из жизни
05:01, 16 октября 2025

Гиены за день покалечили двух женщин в одном районе

Kalinga TV: В Индии гиены покалечили двух женщин из Одиши за один день
Никита Савин
Никита Савин

Фото: J.NATAYO / Shutterstock / Fotodom  

В Индии гиены напали на двух жительниц штата Одиша за день. Об этом сообщает Kalinga TV.

Оба нападения произошли в воскресенье, 12 октября, в районе Кеонджхар. Сначала гиена забралась на задний двор дома Раджо Наяк из деревни Талапада. Хищница набросилась на женщину и покалечила ее. Крики Наяк услышала ее дочь Сангита. Девушка выскочила из дома и начала бить гиену палкой, после чего та сбежала. Пострадавшая получила тяжелые травмы лица, груди, рук и бедер. Ее доставили в больницу.

Другое нападение произошло в селе Чемундибил. Там хищница атаковала Рукмани Махапатру, которая пасла скот в километре от дома. Гиена подкралась к индианке сзади. Та заметила ее и бросилась бежать. Тем не менее гиена успела сильно искусать женщине левую руку.

Обе пострадавшие проходят лечение в одной больнице. Местные жители потребовали от властей принять меры по отлову агрессивных диких животных в районе.

Ранее сообщалось, что в ЮАР две гиены вытащили из палатки спящего молодого человека и чуть не растерзали его. Одна хищница вцепилась ему в ногу, а другая укусила за голову.

    Все новости