Из жизни
ВсеЛюдиЗвериЕдаПроисшествияПерсоныСчастливчикиАномалии
05:00, 5 сентября 2025Из жизни

Гиены вытащили мужчину из палатки и чуть не откусили ему голову

В ЮАР гиены вытащили спящего мужчину из палатки и чуть не растерзали
Никита Савин
Никита Савин

Фото: J.NATAYO / Shutterstock / Fotodom  

В ЮАР две гиены вытащили из палатки спящего молодого человека и чуть не растерзали его. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел на территории национального парка Исимангалисо в провинции Квазулу-Натал. 27-летний Николас Хоулс до поздней ночи веселился на мальчишнике своего приятеля, где было около 30 гостей. Под утро он добрался до своей палатки и лег спать. Мужчина рассказал, что не полностью застегнул дверь палатки, оставив около 15 сантиметров для проветривания.

Через некоторое время Хоулс проснулся от того, что кто-то вцепился ему в ногу. Оказалось, что крупная пятнистая гиена засунула морду в палатку, схватила его и вытащила наружу. Там на мужчину набросилась еще одна хищница и вцепилась ему в голову. Хоулс поднял крик и начал отбиваться. Он засунул руку глубоко в глотку одной гиене, чтобы она не могла сомкнуть пасть, а вторую ткнул пальцем в глаз.

Материалы по теме:
«Ружье не поможет» Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
«Ружье не поможет»Как пираты и браконьеры воюют с тиграми-людоедами в самых опасных джунглях планеты
2 июля 2021
«Я вырвала сына из пасти леопарда» Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
«Я вырвала сына из пасти леопарда»Дикие звери приходят в индийскую деревню и калечат людей. Даже дети берут в руки топоры
13 января 2021
Самый страшный зверь Бегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
Самый страшный зверьБегемот-каннибал и кровавый фестиваль на лучших снимках дикой природы
12 сентября 2019

На крики Хоулса прибежал его отец с фонариком и тоже закричал. После этого гиены бросили несостоявшуюся добычу и убежали. Мужчина получил тяжелые травмы головы, лица, рук и ног. В общей сложности ему наложили более 70 швов на голову и конечности. Кроме того, ему понадобилась помощь пластических хирургов. Сейчас Хоулс поправляется.

«Сыну очень повезло, потому что гиены — невероятно свирепые существа. Пластические хирурги проделали отличную работу, но все могло быть в десять раз хуже», — сказал его отец.

Ранее сообщалось, что индиец отбился от гиены, напавшей на него ночью в лесу. Хищница набросилась на мужчину, когда тот справлял нужду.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп поговорил с европейскими лидерами и разочаровал их. После этого он опубликовал фото с Путиным, сделанное на Аляске

    В США анонсировали выступление Трампа

    В Кремле высказались о возможности нового разговора Путина с Трампом

    Родителям назвали способы защитить детей от частых болезней в детском саду

    Гиены вытащили мужчину из палатки и чуть не откусили ему голову

    Женщины раскрыли самые возбуждающие действия мужчин в спальне

    Угрозу появления новой ядерной державы у границ России оценили

    Российский посол заявил о стремлении Европы подорвать прогресс по Украине

    Пентагон заявил о провокационном шаге Венесуэлы

    В Британии заявили о провале идеи Зеленского

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости