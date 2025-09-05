Гиены вытащили мужчину из палатки и чуть не откусили ему голову

В ЮАР две гиены вытащили из палатки спящего молодого человека и чуть не растерзали его. Об этом сообщает Daily Star.

Инцидент произошел на территории национального парка Исимангалисо в провинции Квазулу-Натал. 27-летний Николас Хоулс до поздней ночи веселился на мальчишнике своего приятеля, где было около 30 гостей. Под утро он добрался до своей палатки и лег спать. Мужчина рассказал, что не полностью застегнул дверь палатки, оставив около 15 сантиметров для проветривания.

Через некоторое время Хоулс проснулся от того, что кто-то вцепился ему в ногу. Оказалось, что крупная пятнистая гиена засунула морду в палатку, схватила его и вытащила наружу. Там на мужчину набросилась еще одна хищница и вцепилась ему в голову. Хоулс поднял крик и начал отбиваться. Он засунул руку глубоко в глотку одной гиене, чтобы она не могла сомкнуть пасть, а вторую ткнул пальцем в глаз.

На крики Хоулса прибежал его отец с фонариком и тоже закричал. После этого гиены бросили несостоявшуюся добычу и убежали. Мужчина получил тяжелые травмы головы, лица, рук и ног. В общей сложности ему наложили более 70 швов на голову и конечности. Кроме того, ему понадобилась помощь пластических хирургов. Сейчас Хоулс поправляется.

«Сыну очень повезло, потому что гиены — невероятно свирепые существа. Пластические хирурги проделали отличную работу, но все могло быть в десять раз хуже», — сказал его отец.

Ранее сообщалось, что индиец отбился от гиены, напавшей на него ночью в лесу. Хищница набросилась на мужчину, когда тот справлял нужду.

