Экономика
08:23, 16 октября 2025

Глава ЕК задумала впервые отказать Трампу

Euractiv: Фон дер Ляйен откажет Трампу, поддержав сокращение выбросов
Александра Качан (Редактор)
Урсула фон дер Ляйен

Урсула фон дер Ляйен. Фото: Yves Herman / Reuters

Глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен может впервые отказать администрации президента США Дональда Трампа, поддержав соглашение ООН о сокращении выбросов парниковых газов от мирового судоходства. Об этом пишет портал Euractiv.

По данным СМИ, фон дер Ляйен заняла твердую позицию по вопросу и готова пойти на политический риск, чтобы отстоять свое мнение. «Это может стать первым случаем, когда фон дер Ляйен открыто бросит вызов второй администрации Трампа после ряда уступок», — говорится в материале.

Ранее Трамп назвал изменение климата величайшей ложью всех времен, выступив на 80-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН. Позже в Минэнерго США заявило о прекращении финансирования «зеленых» проектов, которые были одобрены предыдущей администрацией. В результате будут отозваны более 13 миллиардов долларов.

