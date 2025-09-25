Экономика
00:39, 25 сентября 2025

Власти США откажутся от финансирования зеленой энергетики

Минэнерго США вернет в казну $ 13 млрд, выделенных на зеленые проекты
Виктория Клабукова

Фото: Mario Anzuoni / Reuters

Министерство энергетики США намерено отказаться от финансирования «зеленых» проектов, одобренных предыдущей администрацией. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на главу ведомства Криса Райта.

Решение предполагает отзыв более 13 миллиардов долларов, предназначенных для субсидирования программ в области ветряной и солнечной энергетики, а также аккумуляторов и электромобилей. Какие именно проекты лишатся финансирования из госбюджета, не уточняется. Как пояснил чиновник, возврат этих средств в казну доказывает стремление текущей администрации к тому, чтобы развить в стране доступную и надежную энергетику, и демонстрирует ответственное распоряжение деньгами налогоплательщиков.

Инициативу, однако, резко раскритиковали власти на местах. Губернатор Калифорнии отметил, что отказ от субсидий в сфере «зеленой» энергетики лишь позволит Китаю вырваться в лидеры. По словам политика, по приезде Трампа в Китай Си Цзиньпин «заключит его в крепкие объятия».

Ранее Дональд Трамп заявил о банкротстве Германии из-за увлеченности «зеленой» энергетикой. «Они стали настолько зелеными, что почти разорились», — сказал американский лидер. После такого финансового провала, как добавил Трамп, Германия начала активно открывать угольные электростанции.

