Голая порномодель проникла на стадион во время матча

В Австралии со стадиона выгнали порномодель Арабеллу Миа, которая пыталась раздеться в окружении болельщиков. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Инцидент произошел во время матча австралийской Национальной регбийной лиги. Порномодель успела снять верхнюю часть бикини и обнажить грудь, расписанную в цвета одной из игравших команд. Сотрудники службы безопасности тут же вывели ее со стадиона.

Как утверждает Daily Mail, ранее из-за похожей выходки Арабелле Миа едва не запретили посещать футбольные матчи в Великобритании. Она брала интервью у болельщиков команды Arsenal перед стадионом в Лондоне и при этом она была раздета, а на ее коже была нарисована футбольная форма.

Ранее сообщалось о жителе США, который не заметил, что девушка пришла на свидание в нарисованной одежде. Она призналась в отсутствии одежды лишь в самом конце свидания. О реакции мужчины не сообщается.