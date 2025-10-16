Силовые структуры
Гособвинитель запросил срок для бывшего свердловского борца с коррупцией

В Свердловской области прокурор просит 9 лет для экс-борца с коррупцией Мальцева
Артем Соколов (Редактор отдела «Силовые структуры»)
Фото: Александр Миридонов / Коммерсантъ

В Свердловской области прокурор запросил девять лет для экс-борца с коррупцией Евгения Мальцева. Об этом сообщает издание URA.

По данным издания, Мальцев обвиняется в передаче взятки в размере 30 миллионов рублей. Бывший полицейский не согласился с обвинением.

По данным следствия, Мальцев получил 30 миллионов рублей от заместителя директора строительной компании за прохождение госэкспертизы по школе в Косулино. Он якобы далее передал их своему товарищу Андрею Ларионову, а тот — другому бывшему силовику Сергею Кондрашину. Деньги должны были дойти до чиновников свердловского «Управления государственной экспертизы».

В мае 2024 года, когда началось следствие, Мальцев был уволен из полиции, а Кондрашин отравился на СВО и пропал там без вести. Мальцев и Ларионов находятся под подпиской о невыезде.

Ранее сообщалось, что за задержавшим российского замминистра опером пришли сотрудники ФСБ.

