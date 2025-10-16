Ценности
19:50, 16 октября 2025

Пластические хирурги раскрыли секрет красоты Эммы Стоун

Хирург Харрингтон: Актриса Эмма Стоун прибегнула к ботоксу ради красоты
Мария Винар

Фото: Scott A Garfitt / Invision / AP

Косметолог Дженнифер Армстронг и пластические хирурги Дженнифер Харрингтон и Яэль Халаас раскрыли секрет красоты американской актрисы Эммы Стоун. Соответствующие комментарии публикует Daily Mail.

Так, доктор Харрингтон предположила, что 36-летняя звезда прибегнула к инъекциям ботокса с целью разгладить морщины между бровей, на лбу и вокруг глаз. Кроме того, по ее мнению, Стоун ввела филлеры в губы, чтобы придать им немного объема и сделать их контур более четким.

В то же время доктор Халаас отметила, что актриса могла сделать подтяжку бровей. «Целью подобной процедуры, особенно для знаменитостей, всегда является гармоничный и естественный эффект, а не чрезмерная коррекция», — пояснил она.

Армстронг, в свою очередь, согласилась с Халаас и добавила, что Стоун скорректировала форму глаз с помощью филлера. Врач уточнила, что данная манипуляция дает естественный и малозаметный результат. «Филлер приподнимает глаз, делая его миндалевидным. Я называю это переходом от грустного взгляда к счастливому», — подчеркнула она.

В августе Эмма Стоун снялась в откровенном виде для модного журнала Vogue.

.
