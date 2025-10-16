Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
19:11, 16 октября 2025Путешествия

Изнасилованная толпой мужчин на глазах мужа в Индии туристка решила продолжить путешествие

Зарина Дзагоева
Зарина Дзагоева

Фото: @vueltaalmundoenmoto

Туристка из Бразилии, которая подверглась групповому изнасилованию в Индии в 2024 году, решила продолжить путешествие. Об этом сообщает Daily Express.

Уточняется, что сам инцидент произошел в городе Думка штата Джаркханд. После случившегося пострадавшая и ее супруг обратились в полицию. Когда началось расследование, пара поехала в Испанию, чтобы провести там какое-то время, а потом продолжить свое путешествие на мотоцикле в Непал.

Нападение на пару произошло в начале марта прошлого года. Семерых мужчин, подозреваемых в совершении преступления, арестовали через несколько дней. Этот случай вызвал общественный резонанс и еще раз поднял острую проблему сексуального насилия в отношении женщин в Индии.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Это кость в горле США». Трамп разрешил ЦРУ операции против дружественной России страны. Приведет ли это к прямому конфликту?

    82-летняя женщина выстрелила в мужа в доме престарелых

    Нагрянувшие в администрацию российского города силовики забрали документы

    Украинский футболист извинился за лайк видео с Жириновским

    Изнасилованная толпой мужчин на глазах мужа в Индии туристка решила продолжить путешествие

    На Украине раскрыли подробности об ударе по учебному центру ВСУ

    63-летняя телеведущая отказалась от участия в шоу со словами «лучше бы стала проституткой»

    Преступник выдал себя за бездомного и изнасиловал туристку на вокзале в Азии

    В ЦБ рассказали о больших проблемах на российском рынке жилья

    Яна Поплавская возмутилась отсутствием у Пугачевой статуса иноагента

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости