Изнасилованная толпой мужчин на глазах мужа в Индии туристка решила продолжить путешествие

Туристка из Бразилии, которая подверглась групповому изнасилованию в Индии в 2024 году, решила продолжить путешествие. Об этом сообщает Daily Express.

Уточняется, что сам инцидент произошел в городе Думка штата Джаркханд. После случившегося пострадавшая и ее супруг обратились в полицию. Когда началось расследование, пара поехала в Испанию, чтобы провести там какое-то время, а потом продолжить свое путешествие на мотоцикле в Непал.

Нападение на пару произошло в начале марта прошлого года. Семерых мужчин, подозреваемых в совершении преступления, арестовали через несколько дней. Этот случай вызвал общественный резонанс и еще раз поднял острую проблему сексуального насилия в отношении женщин в Индии.