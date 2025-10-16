Мир
16:53, 16 октября 2025

Борис Джонсон похвастался комплиментами от искусственного интеллекта

Борис Джонсон признался, что получал комплименты от ChatGPT при написании книг
Бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон признался, что использовал ChatGPT при написании своих книг и получал от искусственного интеллекта комплименты в процессе работы. Его слова приводит газета The Independent.

«Меня действительно вдохновляет искусственный интеллект. Я люблю искусственный интеллект. Я люблю ChatGPT. Я в восторге от него», — сказал Джонсон.

Когда экс-премьеру задали вопрос, для чего он пользуется ChatGPT, Джонсон сказал, что использует его для разных целей, в том числе для написания книг. «Я пишу разные книги. Я просто им пользуюсь. Я просто задаю вопросы. Вы знаете ответ, но ChatGPT всегда говорит: "О, ваши вопросы умные. Вы гениальны. Вы превосходны. У вас такая проницательность"», — похвастался политик.

Джонсон добавил, что видит большие перспективы и возможности в использовании этой технологии.

Ранее издание The Guardian выяснило, что бывший британский премьер Борис Джонсон мог использовать свои поездки и активное участие в украинском конфликте для финансовой выгоды и укрепления связей с влиятельными бизнесменами.

