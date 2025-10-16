Песков назвал некомпетентными заявления Рютте о летчиках и моряках РФ

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что высказывание генсека НАТО Марка Рютте о российских летчиках и моряках говорит о том, что он не владеет реальной информацией о положении дел в Российской армии. Рютте заявил, что не стоит переоценивать возможности Москвы и обвинил российских военных в некомпетентности.

В Кремле считают, что генсек НАТО ничего не знает о российских летчиках и моряках

Песков, комментируя заявление Рютте, подчеркнул, что некомпетентность характерна для многих европейских деятелей. «По многим вопросам некомпетентность — это, к сожалению, сейчас такая неотъемлемая характеристика многих европейских деятелей. Еще раз повторю, к большому сожалению», — заявил он.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России также добавил, что если бы Рютте что-то знал о российских летчиках и моряках, он бы так не говорил.

На высказывание генсека НАТО отреагировали и в Госдуме. Депутат Андрей Колесник считает, что российские военные могут опровергнуть слова Рютте о том, что они «не умеют управлять истребителями и бросать якоря», но европейским странам ответ не понравится.

Он также посоветовал политику извиниться и обратил внимание генсека НАТО на историю самих сил альянса. «С чуть более сильными армиями, вроде вьетнамской или афганской, они уже испытывали проблемы. А по сути — вылетали оттуда, что называется, пинком под зад», заключил Колесник.

Рютте призывал не переоценивать возможности России

Фото: Nicolas Tucat / Reuters

Рютте сделал заявление на брифинге по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Отвечая на вопрос журналиста о сдерживании Москвы, он сказал, что экономика стран НАТО в 25 раз больше России, а вооруженные силы — мощнее.

Давайте не будем преувеличить возможности России. Мы знаем, что их пилоты неумело управляют истребителями, и их капитаны не умеют бросать якорь. Марк Рютте генсек НАТО

Генсек НАТО призвал доверять военным альянса, так как они хорошо обучены и подготовлены.