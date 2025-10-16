Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
15:07, 16 октября 2025Россия

Кремль ответил на высказывание генсека НАТО о российских летчиках. Рютте заявил, что пилоты неумело управляют истребителями

Песков назвал некомпетентными заявления Рютте о летчиках и моряках РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Валентин Капустин / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что высказывание генсека НАТО Марка Рютте о российских летчиках и моряках говорит о том, что он не владеет реальной информацией о положении дел в Российской армии. Рютте заявил, что не стоит переоценивать возможности Москвы и обвинил российских военных в некомпетентности.

В Кремле считают, что генсек НАТО ничего не знает о российских летчиках и моряках

Песков, комментируя заявление Рютте, подчеркнул, что некомпетентность характерна для многих европейских деятелей. «По многим вопросам некомпетентность — это, к сожалению, сейчас такая неотъемлемая характеристика многих европейских деятелей. Еще раз повторю, к большому сожалению», — заявил он.

Фото: Пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Пресс-секретарь президента России также добавил, что если бы Рютте что-то знал о российских летчиках и моряках, он бы так не говорил.

На высказывание генсека НАТО отреагировали и в Госдуме. Депутат Андрей Колесник считает, что российские военные могут опровергнуть слова Рютте о том, что они «не умеют управлять истребителями и бросать якоря», но европейским странам ответ не понравится.

Материалы по теме:
«Зеленский знает, что проиграет» В чем секрет успеха операции России в Курской области и почему Трамп хочет перемирия на Украине?
«Зеленский знает, что проиграет»В чем секрет успеха операции России в Курской области и почему Трамп хочет перемирия на Украине?
17 марта 2025
«Они не остановятся» Почему в ЕС готовятся к большой войне с Россией и можно ли ее избежать?
«Они не остановятся»Почему в ЕС готовятся к большой войне с Россией и можно ли ее избежать?
10 сентября 2025

Он также посоветовал политику извиниться и обратил внимание генсека НАТО на историю самих сил альянса. «С чуть более сильными армиями, вроде вьетнамской или афганской, они уже испытывали проблемы. А по сути — вылетали оттуда, что называется, пинком под зад», заключил Колесник.

Рютте призывал не переоценивать возможности России

Фото: Nicolas Tucat / Reuters

Рютте сделал заявление на брифинге по итогам встречи министров обороны стран НАТО в Брюсселе. Отвечая на вопрос журналиста о сдерживании Москвы, он сказал, что экономика стран НАТО в 25 раз больше России, а вооруженные силы — мощнее.

Давайте не будем преувеличить возможности России. Мы знаем, что их пилоты неумело управляют истребителями, и их капитаны не умеют бросать якорь.

Марк Рюттегенсек НАТО

Генсек НАТО призвал доверять военным альянса, так как они хорошо обучены и подготовлены.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Один налог повысят в нескольких регионах России. Власти объяснили это тем, что население богатеет

    Стало известно о возможной отставке генерала из переговорной группы России в Стамбуле

    Российский пенсионер решил заживо сжечь возлюбленную на глазах у внука

    Россиянин отпинал утопившего кота абьюзера

    Предсказано возможное решение ЦБ по ключевой ставке в России

    Цена iPhone 17 Pro в России рухнула

    Путин назвал чушью отказ западных компаний от обслуживания энергетики в России

    Артподготовка с множеством ударов по позициям ВСУ накануне штурма попала на видео

    ВСУ атаковали рейсовый автобус с людьми в регионе России

    Парламент Франции отклонил резолюции о недоверии правительству

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости